Marc Anthony y Nadia Ferreira se roban las miradas en el Gran Premio de Fórmula 1

La esposa del cantante estuvo en un palco exclusivo, donde pudo compartir con grandes personalidades como Catalina Maya, Emina Cunmulaj, Don Omar, entre muchos otros más.

Nadia lució un conjunto en color de pantalón alto y saco, en conjunto con un crop top manga corta, con detalles en dorados, luciendo sencilla e impecable en todo momento.

Embed - Marc Anthony on Instagram: "What a day! Thank you @f1 #MiamiGP"