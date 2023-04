Maribel Guardia rompe en llanto ante la prensa: "El niño de mis ojos ya no está"

Julián Figueroa le expresó en vida a su madre que cuando murió su papá le dolio mulco no poder llorarlo bien, Así que por eso ella decidió no llevarlo a una funeraria sino cremar su cuerpo y tenerlo en casa.

Nos falta mucho camino por recorrer, Dios es grande, hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, ni siquiera me he podido meter a las redes ni ver los homenajes que le hicieron a mi hijo.

"El niño de mis ojos ya no está, tenía tantos proyectos, más de 500 canciones, amaba a su hijo, le crió muy bien y ahora debemos seguir criando a mi amado nieto", expresaba la artista mientras rompía en llanto. y pidió que recen mucho por su hijo y por la familia.

Les pido a todos que vean a sus hijos crecer, ver a sus nietos y que ellos lo entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo.

Dejó saber que no quiere deshacerse de las cenizas de su hijo, que aún desea tenerlas en su casa, en donde falleció por un infarto fulminante.