Miley Cyrus se niega a realizar giras mundiales

La interprete de Wrecking Ball, Wonder Woman y We Can't Stop, Miley Cyrus , tal parece que este año 2023, ha señalado no estar dispuesta ha brindar giras musicales a nivel mundial, llevando aproximadamente una década, sin tener este tipo de espectáculos masivos.

Miley Cyrus, para dejar clara su posición, manifestó lo siguiente "Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que me gusta". "Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que me gusta".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCm7Uu-jAHnR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABNiGQsGqxDoHmE11PHKl3xyV711bH2fQ6BLHFqIsdgQfIs9JPxbCAG73Cag7AST0jWpboaUzCWBZC3AhSkElZBPMluZBD8S5z9sPVB02MBvpeVscYOy29UmuzyqUoeTwUEgzTHdHoBAC7ZC9cr56RyM2ceJfyYFQtlpfb1Y View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

También Cyrus señaló "Después del último espectáculo [en un estadio como cabeza de cartel] que hice [en 2014], me lo planteé más como una pregunta. Y no puedo", dijo. "No solo 'no puedo', porque 'no puedo' es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía? Y, ¿sabes qué?..." Dejando sus palabras acerca de lo que piensa de los tours.