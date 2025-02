Muere Roberta Flack, legendaria voz del soul, a los 88 años

La icónica cantante de soul Roberta Flack , conocida por su interpretación de "Killing Me Softly With His Song", falleció a los 88 años, según informaron este lunes sus representantes.

"Falleció en paz, rodeada de su familia", indicó su agente Elaine Schock en un comunicado enviado a la AFP, sin precisar la causa del deceso.

Flack fue una de las voces más influyentes del pop, el soul y el R&B en la década de 1970. Su trayectoria incluyó múltiples premios Grammy, destacando "The First Time Ever I Saw Your Face", que le valió el galardón a la Grabación del Año en 1972, y "Killing Me Softly With His Song", que repitió el reconocimiento en 1973.

Roberta Flack, legendaria voz del soul, sufría de esclerosis lateral amiotrófica

En los últimos años, la cantante enfrentó problemas de salud tras ser diagnosticada en 2022 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que le impidió seguir cantando.

Su legado musical perdura a través de su distintiva voz y su aporte a la "quiet storm", un estilo de baladas suaves y emotivas que marcaron el R&B en las décadas de 1980 y 1990.

FUENTE: AFP