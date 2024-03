Nadia Ferreira levanta sospechas de estar esperando un segundo hijo

Y es que, a través de sus redes sociales, la modelo paraguaya ha levantado gran número de rumores y sospechas respecto a un nuevo embarazo debido al notable cambio que ha tenido con su forma de vestir, como la integración de prendas de vestir anchas y cambios en su rutina de ejercicio y actividades.

La primera finalista de Miss Universo 2021 compartió en su cuenta oficial de Instagram, una foto donde aparece posando en las calles de Seattle, en Estados Unidos, pero lo que más llama la atención es que está usando un gran abrigo largo, en colores gris y beige que podrían confirmar los comentarios de embarazo de la modelo.

Embed - Nadia Ferreira Muñiz on Instagram: "While in Seattle "

Cabe resaltar que desde la publicación de Nadia en el Grand Prix E1 a inicios de febrero, en donde se le ve mostrando su delineada figura, la modelo no se ha mostrado de la misma manera desde entonces.

Embed - Nadia Ferreira Muñiz on Instagram: "Supporting @e1teammiami in the first ever E1 Grand Prix amazing race today!!"

En las últimas semanas, la paraguaya solo se ha “dejado ver” con prendas plus size o enfocadas únicamente en su rostro.

Embed - Nadia Ferreira Muñiz on Instagram: "Couldn’t be prouder of my husband and @e1teammiami we got the podium!!! Bringing the trophy home MIAMI."