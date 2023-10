Nadia Ferreira reflexiona sobre su vida y adelanta lo que viene 

Lo que sí aseguró es que se encuentra en muchas reuniones corporativas con marcas que desean trabajar en alianza con ella.

Estoy reflexionando de todo lo que pasó en esta semana y si me he percatado del amor y cariño que me brindan, quiero agradecerselos, estoy muy emocionada de todo lo que se viene Estoy reflexionando de todo lo que pasó en esta semana y si me he percatado del amor y cariño que me brindan, quiero agradecerselos, estoy muy emocionada de todo lo que se viene

El mejor año de Nadia Ferreira

Nadia Ferreira se casó el 28 de enero de 2023 y tuvo a su primer hijo el pasado 16 de junio, como regalo del día del padre para el salsero.

Este año también ha tenido su debut como presentadora de grandes premiaciones como es el caso de los Latin Billboard, en donde tuvo el honor de anunciar la categoría del artista del año.