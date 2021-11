"Nindo", artista que busca sobresalir de la mano de Da Silva

Nino señaló que en su primer EP - Tres Deseos, con "Chocolates", "Vicios", "3 deseos"; hablaba del inicio de una relación, cuando estas conociendo a esa persona y lo que quieres llegar a tener en el futuro; poco a poco va tocando los temas que ocurren en esa relación. Nindo destacó que este primer EP, ha tenido una gran aceptación, y espera que esta nueva producción musical, no sea la excepción.

Nindo, que también compone y produce, confiesa que está muy metido en la hora de crear su música, en los sonidos que usa, ritmos, cambios; y siempre busca estar involucrado y ponerle su toque. Añade que tiene una gran conexión con Kevin Da Silva, y que hace que la carrera tenga otro nivel.

"Tengo canciones en italiano, baladas en portugués, me gusta sorprender, renovar, buscando estilos que me ayuden a conseguir esa esencia, que he conseguido en este último EP", comentó Nindo.

Ya está trabajando para el otro año, lanzar su próximo EP, algo más de fiesta; continuando con la historia, donde habrá temas de amor y que tienen una conexión.