Panameña Emely Myles pasó a la final del concurso The Voice Germany 2023.

La artista panameña, cautivo a todos con su voz, deleitando la canción "I'll Never Love Again" de Lady Gaga.

A través de su cuenta de Instagram, Emely compartió su alegría y emoción de estar en la final.

No puedo creer que han pasado 3 días desde que pasé a la final de The Voice Germany… Aún se siente como un sueño aún cuando ya nos estamos preparando para lo que sigue

Escribió la participante panameña en su publicación en la cuenta de Instagram.

Además aprovechó para agradecer por todo el amor y el apoyo recibido, "Si no gano, ya gané… gané cuando se me cumplieron los sueños y el camino esta abierto para cosas grandes y maravillosas… vamos a ver que nos depara el futuro, por mientras, hay que disfrutar el momento", dijo Myles.

¿Cuándo y dónde será la final del concurso The Voice Germany 2023?

La gran final se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre y la puedes ver en vivo a través de Photocall.tv y Joy.at a las 2:15 pm, hora de Panamá.