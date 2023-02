¡Por error! clientes en un supermercado dejan caer botellas de alcohol en el suelo

El video del momento de un pequeño accidente en un supermercado se hizo viral y deja ver que un pequeño error nos puede costar carísimo.

¿Pagaron o no las botellas quebradas?

Para quienes se preguntan si el supermercado les pidió a los clientes que pagaran las botellas, queremos decirle que para su sorpresa, la familia no pagó las botellas que se habían caído, solo lo que iban a comprar desde un inicio, dio a conocer la usuaria @aniitaa027 en respuesta a la repetitiva pregunta de ¿Quién va a pagar todo?.

Hasta el momento, el video que se ha hecho viral ya alcanzó los 6 millones de reproducciones y varios comentarios por los cibernautas, quienes alegan que la culpa fue de quien organizó las botellas: “La culpa no es del cliente es del que acomoda y saturan los estantes de productos”.

Mientras que otros comparten sus experiencias dejando comentarios como: “a mí me pasó que tome un Gerber y se empezaron a caer peor, no fue culpa mía y me los cobraron”, “Me pasó en él Walmart y eran pantallas, se rompieron como 6″, mientras que algunos hicieron bromas al respecto: “Qué bueno que no estaba ahí, porque me pongo a lamer el suelo”.