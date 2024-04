La nueva edición de Los Premios Oscar será el 17 de enero de 2025, mientras que las votaciones preliminares de los miembros de la Academia comenzarán el 9 de diciembre y terminarán el día 13 de ese mes.

Las llamadas "Shortlists" se darán a conocer el 17 de diciembre.

Embed - The Academy on Instagram: "Mark your calendars! The 97th Oscars will take place on Sunday, March 2, 2025. Nominations will be announced on Friday, January 17, 2025. Click the link in bio for more key dates from the 2024 awards season."