Premios The Best: Lionel Messi y Antonella Rocuzzo "se roban todas las miradas"

Una vez más la pareja más famosa de Argentina y el mundo futbolístico "se robaron todas las miradas" en la alfombra roja de los Premios The Best 2022. Antonela Rocuzzo y Lionel Messi llegaron con un look en negro total como siempre; coordinados de pies a cabeza.