¿Qué es de la vida de Nixon, exparticipante de Calle 7?

No deja atrás el cariño de todos sus seguidores en Calle 7, los que dentro de las temporadas en las que participó, le animaban, y hoy por hoy, le siguen recordando.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB5IclGlggBo%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Sr N I X O N (@nixonbern)

Y en pandemia, ¿a qué se dedico?

Antes del cierre total por la pandemia en marzo del 2020 en Panamá, Nixon fue operado. Al recibir el alta, su doctor le menciona que debía cuidarse el doble, debido a sus bajas defensas. 'Mi mente comenzó a hacerse ideas; ante el mínimo síntoma, creía que tenía covid-19'.

'No está certificado, pero creo que llegué a tener ansiedad. Había noches en las que no podía dormir. De hecho, le pedía a mi hermana que durmiese en mi habitación. Ella movía un colchón y se colocaba en la parte inferior de mi cama, porque en la noche, mientras dormía, me despertaba porque no podía respirar y me quedaba sin aire, entonces me preguntaba sí tendría o no el virus'.

Mientras los días pasaban, el santiagueño puedo mejorar de su operación y sentirse mucho mejor. Expresa que era malo para ver series de televisión completas; entonces, durante el confinamiento, pudo terminar de ver sus series y películas pendientes. Adicional, practicó sus actividades físicas en casa, al no ser permitido realizarlas en el gimnasio.

Hasta logró abrir un pequeño negocio con amigos, posterior a la apertura económica en el país, en la que se dedicaban a la venta de hamburguesas.

¿A qué se dedica actualmente Nixon?

Entre reportajes en el programa A Lo Panameño, viajes guiados a distintos lugares ecoturísticos del país y estudios universitarios, son las actividades que actualmente realiza Nixon.

'Yo le quiero agradecer a mi jefe, productor, amigo, hermano y papá, por decirlo así, Héctor Mencomo, por darme la oportunidad de formar parte del programa más visto a nivel nacional y al que 'ta más bueno, que por eso es que la gente lo ve', afirma.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCY9ev6wL7C3%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Sr N I X O N (@nixonbern)

El camino recorrido en esta producción nacional, en la que labora y disfruta al máximo como presentador de reportajes relacionados a viajes en los que descubre sitios donde la naturaleza es la protagonista, y de festividades celebradas en los pueblos del interior, ha conocido personas humildes y trabajadoras.

'Yo soy muy regionalista, y créeme que disfruto cada festividad, costumbre y tradición que se realice en estos pueblitos. Estoy super feliz de formar parte de esta familia'.

Nixon tiene una cuenta de instagram llamada @latribung, en la que muestra su hobby favorito: Turismo interno. Este perfil también figura como una muestra de los viajes guiados que realiza con su equipo de trabajo, en el que visitan paisajes naturales panameños poco conocidos.

'El que no la vive no la va a entender. Definitivamente Panamá es rico en biodiversidad, y tiene lugares maravillosos. A veces me da pena, porque hay lugares en Veraguas que aun no he visitado, y de eso se trata, de hacer turismo interno'.

Nixon también cursa estudios universitarios, específicamente, la Licenciatura en Negocios Internacionales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChyR54jrzdw%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Sr N I X O N (@nixonbern)

¿Volverá a Calle 7?

Y si se preguntan, sí podría existir un retorno del excompetidor a Calle 7, que vuelve el otro año, la respuesta es que debería pensarlo detenidamente. Sin embargo, le deja la decisión al público. 'Sí la gente me quiere, que me pida', expresa.