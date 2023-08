Raphy Pina rompe el silencio tras supuesta infidelidad de Natti Natasha

Tras este escándalo la interprete de "Criminal", no se quedó callada y ha mandó un fuerte mensaje a esos haters que la acusaban de serle infiel a su prometido Raphy Pina.

Todo fue un marketing y gracias a la gran fama que le dieron por la filtración de su foto desnuda, la diva de República Dominicana ha utilizado lo que le ha sucedido para promocionar y hacer un su nuevo tema musical "No pare", que fue estrenado el pasado 4 de agosto.

Raphy Pina rompe en silencio tras supuesta infidelidad

Este martes desde su celda en Carolina del Norte, ,lugar donde paga una sentencia impuesta por un juez federal en el 2022, el productor musical y actual pareja de Natti Natasha rompe en silencio y afirmo que está tranquilo y seguro la dominicana.

De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aun quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aun quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO.

Expresó Raphy Pina a través de su cuenta de Instagram. En su comunicado manifestó estar tranquilo y esperando el momento para volver a estar con los suyos y disfrutar de la familia.