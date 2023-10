Roberto Durán representa a Panamá en el Desfile de la Hispanidad 

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyJsN4-uOxK%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOxOCBvylRMgRlTD3lQgkJKaZC3HLm13jVDjnQpIlwOK9snrDVZBSdVjt7zag8t4cMkWa715WsQ9deCZBEyz41uSHsnyENmMQZC31zAit0ltZAFI6tKK3pGW5BKVwsWwZBscGZBPDMXS3e1jlVpYo8GpzUWjogRrDOo6W2cdcahuFQZDZD View this post on Instagram A post shared by Roberto Duran (@robertoduranbox)

Durante el desfile se vió al cholo ondear nuestra amada bandera mientras bailaba la canción de Willie Colón y Héctor Lavoe, "Murga de Panamá".

Buenas tardes familia. No se imaginan lo feliz y orgulloso que me siento de poder representar a mi tierra que tanto amo, Panamá , en eventos tan importantes como lo es el Desfile de la Hispanidad en la ciudad de Nueva York. Cada vez que yo peleaba, y veía mi bandera ondearse, me llenaba de motivación e inspiración para llevarles esas victorias a Panamá. Yo soy panameño hasta la cepa para que lo sepan, papá! Se les quiere de gratis.

Escribió Durán en sus redes sociales, enseguida sus seguidores lo llenaron de bellos mensajes y felicitaciones.