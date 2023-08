Sound of Freedom: ¿Cuándo estrena en Panamá?

Pélicula Sound of Freedom en Panamá próximamente.

Durante el mes de julio se confirmó la noticia de que la polémica película Sound of Freedom se estarnará en Panamá próximamente.

Esta película cuenta con la participaciones de grandes actores como lo son Jim Caviziel como Tim Ballard, Gerardo Terrán como el Alacrán, Ariel Sierra como Checho, Mezi Atwood como Isabell, Kristopher Avedi como Ernst, Bill Camp como Vampiro, Scott Haze como Cris.

En este film participa el reconocido actor panameño Jaime Newball, en el que protagoniza el papel de un guerrillero de la selva colombiana llamado "Bam Bam".

Sound of Freedom supera en taquilla a Indiana Jones y Misión Imposible, con $174 millones en taquilla desde su estreno el 4 de julio, en los Estados Unidos.

¿Cuándo estrena Sound of Freedom en Panamá?

La película Sound of Freedom se estrenará en Panamá el próximo 31 de agosto, así lo dio a conocer Tony Barclay, vocero Oficial de la Industria de Cine de Panamá a través de su cuenta de Instagram, quien afirmó que fuentes de entero crédito en la industria del cine en Panamá y Centroamérica lo confirmaran.

Los niños de Dios no están a la venta", expresó el director y productor de la película Sound of Freedom, Eduardo Verástegui quien con un caluroso saludo y un mensaje de conciencia invito a los panameños a que no se pierdan el estreno de este film que estará disponible en todos los cines de Panamá.