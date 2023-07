'Sound of Freedom': ¿Fue rechazada por Netflix y otras plataformas?

Eduardo Verástegui, productor de ' Sound of Freedom ' la película recomendada por Mel Gibson que ha triunfado en la cartelera norteamerica incluso, al punto de rebasar a 'Indiana Jones' en taquilla. Reveló que tenía planes para que ' Sonido a la libertad' pudiera ser estrenada en Latinoamérica, no obstante, " todo se vino abajo".

"La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso", dijo el Verástegui.

Además, señaló que intentó cerrar negocios con los directivos de Disney; no obstante la rechazaron por no ser una película que vaya acorde a la plataforma de streaming.

Sound of Freedom | Official Trailer | Angel Studios

"Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron: 'esta película no es para Disney'. Teníamos un contrato de proyectos que ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar negociando, pude recuperar los derechos. Me lleve la mejor película de mi vida, pero para ellos era una más", aseguró.

La película ha generado gran interés luego del supuesto rechazo de Netflix y además, por la recomendación del reconocido director y productor Mel Gibson, quien enfatizó la importancia de las trama que expone casos reales de trata infantil.

Una película basada en hechos reales

Sin duda, uno de los datos que ha impactado más a los cinéfilos es que esta cinta está basada en hechos reales y cuenta la historia de el exagente Tim Ballard, y su lucha contra el tráfico de niños.

El objetivo de este largometraje es buscar concienciar a la población de la problemática social que atraviesan los niños en diferentes partes del mundo producto de secuestros, violaciones, tráfico de órganos y otros actos delictivos en su contra.