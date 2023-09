Thalía enciende las redes sociales al cantar desnuda desde la bañera

Si hablamos de talento, no cabe duda que Thalía es uno de ellos. El pasado 15 de septiembre la artista mexicana se presentó en el Bryant Park de la ciudad de Nueva York, en el marco de la celebración de la independencia de México, el cual la hizo reflexionar y reveló su motivo para seguir cantando.

La cantante cubrió con sus brazos lo necesario de su silueta , mientras que su rostro reflejaba melancolía y sentimientos, lo cuál es lo que trata su nueva canción.

"Bebé perdón", es el nuevo tema musical que Thalía esta por lanzar próximamente, pero lo que más ha llamado la atención de sus fans es la belleza natural que tiene la artista, ya que a sus 52 años luce intacta como si los años no le cayeran.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCxodPB7LEG0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9RCQhP4DPNcEuZAgoZAiaH2ZCh2aUKcGQcpZCin6S3xxHhlWYFyXy1byE7KFvjCEmKhtpAiRfUAHOnvvxIeqOTj71luZAfV3kPYg8G2QGyDWItXwfLMlwsJ4hZAGtujfAWmPjf6m6acU2vEyc8Dr5q4Ij6Vqg97fRJuZBTjrZCqYgZDZD View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Reacciones al video de Thalia desde la bañera

Las reacciones no se hicieron esperar y uno de los primeros que comentó el video de Thalía fue su esposo Tommy Mottola quien le escribió emoticones amorosos y unas llamas de fuego.

Los fanáticos no dudaron en elogiar a la artista: "Sin autotune, sin arreglos se escucha divina", "Me encanta así escucharte a capela, en vivo", "Hermosa y con esa voz no cabe la duda que Dios te bendijo", "Dios mío pero como tienes la misma cara desde los 90's??", fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus fans a Thalía.