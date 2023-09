Thalía revela su motivo para seguir cantando

Alrededor de cuatro décadas, lleva la cantante mexicana Thalía enamorando con su voz. Recientemente, y con motivo de la celebración de la independencia de México, tuvo una presentación multitudinaria en el Bryant Park, de la ciudad de New York que la hizo reflexionar.

"Qué emoción ver a miles de almas vibrando juntas, disfrutando de nuestra música, conectándose con nuestras raíces y celebrando lo que somos", publicó Thalía junto a un vídeo resumen todo lo que pasó en New York.

El ver a tantas personas movió las fibras más profundas de la intérprete de Amor a la mexicana. Tanto es así, que se atrevió a realizar una confesión.

Thalía y su motivo para seguir cantando

La presentación de Thalía fue el pasado 15 de septiembre y se estima que 17 mil personas acudieron a verla cantar y dar el grito de independencia en New York.

El impacto para la mexicana fue tal que, días después siguió expresando su emoción en redes sociales.

Thalía no se guarda nada cuando se trata de compartir con su comunidad.

"El tener el honor de estar sobre un escenario y ver tantas caras tan hermosas, tantas almas llenos de historias, tantos corazones, latiendo con ganas de cantar y expresarse, tantos pies, llevando el ritmo, tantas manos, queriendo tomar fotos, por estos momentos son por los que yo sigo cantando y creando para ustedes", confesó junto a un video de su presentación.

View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Pero eso no fue todo, agregó Thalía: "Me emocioné tanto que tengo ganas de salir una vez más de gira, me da muchísima emoción pensar en eso… veamos qué pasa y cómo nos sorprende la vida".

Por supuesto, la reacción de sus seguidores no tardó.

"Necesitamos vivir esto por todo el mundo, mi amor no soló Estados Unidos y México. Tú eres única, una estrella mundial. Necesitamos estar cerca de ti en persona, mi amor. Besitos desde Brasil, te amo hoy y siempre. Gracias por ser Luz en nuestras vidas, mi Reina maravillosa", respondió Josue Padilha.

Mientras que Alejandro escribió lo siguiente: "Qué emoción mi Thalis. Ojalá te animes a hacer la gira y que la lleves por toda Latinoamérica, sería increíble volver a verte".