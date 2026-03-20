Verano Canal 2026 Entretenimiento -  20 de marzo de 2026 - 12:08

Verano Canal se realizará este sábado y domingo en las escalinatas de la ACP

MiBus habilitará una ruta especial desde Albrook hasta el Auditorio Ascanio Arosemena para trasladar a visitantes del Verano Canal 2026.

Verano Canal será este fin de semana en la ciudad de Panamá. 

Por Ana Canto

Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, se llevará a cabo el esperado Verano Canal en las escalinatas del Edificio de la Administración. Esta actividad, una de las más emblemáticas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), atrae cada año a miles de asistentes de todo el país.

Durante ambos días, MiBus habilitará una ruta especial desde la Estación de Albrook hasta el Auditorio Ascanio Arosemena (ida y vuelta). El servicio de transporte para los asistentes iniciará a partir de las 2:00 p.m. En ambos días, el evento iniciará a las 4:00 p.m.

Verano Canal 2026: cartelera de artistas del fin de semana

Sábado 21 de marzo

  • Dj Yellow
  • Roberto Delgado y orquesta
  • Miguel Cigarruista
  • Julieta Villamonte
  • Yamilka Pitre
  • Victor Jaramillo
  • Os Almirantes
  • Toby King
  • Anarkelys
  • Kenny & Kiara
  • Dámaso Jiménez
  • El Conjunto de Joaquín Chávez
  • Doralis Mela, Kako Nieto y Los Grandes Ligas del Pindin

Domingo 22 de marzo

  • Dj Peanut
  • Martin Machore
  • Renato
  • Jimmy Bad Boy
  • Arian Abadi
  • Las Divas
  • La obra musical del Canal de Panamá: “El Sueño de un Istmo”
