Verano Canal se realizará este sábado y domingo en las escalinatas de la ACP

Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, se llevará a cabo el esperado Verano Canal en las escalinatas del Edificio de la Administración. Esta actividad, una de las más emblemáticas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), atrae cada año a miles de asistentes de todo el país.
Verano Canal 2026: cartelera de artistas del fin de semana
Sábado 21 de marzo
- Dj Yellow
- Roberto Delgado y orquesta
- Miguel Cigarruista
- Julieta Villamonte
- Yamilka Pitre
- Victor Jaramillo
- Os Almirantes
- Toby King
- Anarkelys
- Kenny & Kiara
- Dámaso Jiménez
- El Conjunto de Joaquín Chávez
- Doralis Mela, Kako Nieto y Los Grandes Ligas del Pindin
Domingo 22 de marzo
- Dj Peanut
- Martin Machore
- Renato
- Jimmy Bad Boy
- Arian Abadi
- Las Divas
- La obra musical del Canal de Panamá: “El Sueño de un Istmo”