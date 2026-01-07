Panamá Entrevistas -

Abastecimiento de medicamentos en la CSS ronda el 95%, asegura el subdirector

Rogelio Gordón, subdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), detalló que el abastecimiento de médicamentos ronda el 92 y 95%, y con las últimas tres licitaciones se logró un ahorro de $37.3 millones. Señaló que entre las metas de la institución en el 2026 se encuentran la integración del sistema, agilizar las citas médicas, aplicar la telemetría y el mantenimiento de las instalaciones.