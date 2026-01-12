Panamá Entrevistas -

Actualmente hay 60 agencias que ofrecen paquetes para el Mundial 2026 en lista de Acodeco

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi Balid, solicitó a las agencias que vayan a ofrecer paquetes de viaje para el Mundial de la FIFA 2026, enviar información “para dar esa confianza al panameño de que son agencias reales, que tienen un local físico, tienen un aviso de operaciones, que tienen una licencia para ejercer el negocio”. Abadi Balid dijo que actualmente hay 60 agencias panameñas en la lista que están ofreciendo paquetes para el Mundial.