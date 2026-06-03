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Alcalde de Los Santos pide al Gobierno agilizar pago de apoyo a la Asociación Rescate de Danzas Miguel Leguizamo

El alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, manifestó su preocupación por la falta de pago de un fondo por parte de la Autoridad de Turismo a la Asociación Rescate de Danzas Miguel Leguizamo, utilizados cubrir parte de los gastos para su participación en la celebración del Corpus Christi. Montenegro dijo que actualmente se adeudan 45 mil dólares.