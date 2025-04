Panamá Entrevistas -

Clases en la Universidad de Panamá seguirán con normalidad

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, anunció que las clases se mantienen con normalidad y aseguró la universidad es abierta a todas las corrientes ideológicas. Explicó que el miembro de la Facultad de Economía que denunció haber recibido amenazas, no se encuentra matriculado, y por ende no se le puede seguir un proceso interno luego de un altercado, y fue entregado a la Policía para seguir un proceso judicial.