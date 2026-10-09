Panamá Entrevistas - 9 de octubre de 2026 - 09:57
Colegio Bilingüe Eben-Ezer de Colón gana la segunda edición de Debate Z
Estudiantes del Colegio Bilingüe Eben-Ezer de Colón ganaron por segundo año consegutivo el Debate Z, la competencia intelectual transmitida por Eco TV, quienes aprovecharon para enviar un mensaje al país sobre la importancia de poder demostrar que existen jóvenes preparados que buscan transformar a Panamá. Estudiantes del Colegio Saint Mary también compartieron su experiencia en esta iniciativa y la importancia de cultivar conocimiento.