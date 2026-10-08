Debate Z Segunda Generación: Eben-Ezer y St. Mary Albrook se enfrentan esta noche en la gran final

El Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, y el Colegio St. Mary Albrook se enfrentarán esta noche en la gran final de Debate Z Segunda Generación, una competencia intercolegial que reúne a estudiantes de décimo a duodécimo grado y promueve el pensamiento crítico, la argumentación, la investigación y el trabajo en equipo.
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¿Cómo llegaron Eben-Ezer y St. Mary Albrook a la final de Debate Z?
Durante la primera fase se realizaron seis enfrentamientos, de los cuales clasificaron seis colegios a la primera semifinal. En esta etapa se disputaron tres encuentros que permitieron establecer una tabla general de puntuación.
El Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, obtuvo el puntaje más alto de la primera semifinal, lo que le permitió asegurar su clasificación directa a la gran final.
Por su parte, el Colegio St. Mary Albrook ocupó el tercer lugar en la tabla de puntuación y avanzó a la segunda semifinal, donde derrotó al Colegio San Agustín La Chorrera, que había finalizado en la segunda posición.
Con estos resultados, Eben-Ezer y St. Mary Albrook se medirán esta noche en el último enfrentamiento de la competencia, en el que se definirán el campeón y subcampeón de Debate Z Segunda Generación.