Debate Z Segunda Generación: Eben-Ezer y St. Mary Albrook se enfrentan esta noche en la gran final

El Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, y el Colegio St. Mary Albrook se enfrentarán esta noche en la gran final de Debate Z Segunda Generación, una competencia intercolegial que reúne a estudiantes de décimo a duodécimo grado y promueve el pensamiento crítico, la argumentación, la investigación y el trabajo en equipo.

La final se realizará en vivo desde el Tribunal Electoral, donde ambos colegios competirán por el título de campeón de esta segunda edición del certamen, que inició con la participación de 12 centros educativos.

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¿Cómo llegaron Eben-Ezer y St. Mary Albrook a la final de Debate Z?

Durante la primera fase se realizaron seis enfrentamientos, de los cuales clasificaron seis colegios a la primera semifinal. En esta etapa se disputaron tres encuentros que permitieron establecer una tabla general de puntuación.

El Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, obtuvo el puntaje más alto de la primera semifinal, lo que le permitió asegurar su clasificación directa a la gran final.

Por su parte, el Colegio St. Mary Albrook ocupó el tercer lugar en la tabla de puntuación y avanzó a la segunda semifinal, donde derrotó al Colegio San Agustín La Chorrera, que había finalizado en la segunda posición.

Con estos resultados, Eben-Ezer y St. Mary Albrook se medirán esta noche en el último enfrentamiento de la competencia, en el que se definirán el campeón y subcampeón de Debate Z Segunda Generación.