El Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, y el Colegio St. Mary Albrook se enfrentarán esta noche en la gran final de Debate Z, que se transmitirá en vivo a partir de las 7:00 p.m., desde la sede del Tribunal Electoral, en Ancón.
Debate Z Nacionales - 8 de octubre de 2026 - 15:52
VIDEO | EN VIVO Final de Debate Z entre los colegios Eben-Ezer y St. Mary Albrook
Mira en vivo la transmisión de la gran final de la segunda generación de Debate Z, entre el Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, y el Colegio St. Mary Albrook.
VIDEO | EN VIVO Final de Debate Z entre el Eben-Ezer y St. Mary Albrook
En esta nota: