Debate Z Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 15:52

VIDEO | EN VIVO Final de Debate Z entre los colegios Eben-Ezer y St. Mary Albrook

Mira en vivo la transmisión de la gran final de la segunda generación de Debate Z, entre el Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, y el Colegio St. Mary Albrook.

Final de Debate Z entre los colegios Eben-Ezer y St. Mary Albrook.

Final de Debate Z entre los colegios Eben-Ezer y St. Mary Albrook.

ECOTV
Ana Canto
Por Ana Canto

El Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón, y el Colegio St. Mary Albrook se enfrentarán esta noche en la gran final de Debate Z, que se transmitirá en vivo a partir de las 7:00 p.m., desde la sede del Tribunal Electoral, en Ancón.

VIDEO | EN VIVO Final de Debate Z entre el Eben-Ezer y St. Mary Albrook

En esta nota:
Seguir leyendo

Estudiantes del Colegio Bilingüe Eben-Ezer participarán en la final de Debate Z

Estudiantes del Colegio Saint Mary cuentan sus experiencias previo a la final de Debate Z

Gobierno propone incluir al IDAAN y la CSS en reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Recomendadas

Más Noticias