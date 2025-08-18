Panamá Entrevistas -

CSS ha recibido 3,000 reportes por falta de cuotas

César Herrera, director de Finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS) aclaró por qué es importante realizar la afiliación al sistema, y activar los beneficios que han sido pagados. A su vez, Ámbar Moreno, directora de proyectos de la CSS, indicó que la nueva herramienta permite fiscalizar los aportes mes a mes y el número de cotizaciones. Añadió que se han recibido 3,000 reportes de falta de cuotas.