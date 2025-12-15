Panamá Entrevistas -

Cuerpo de Bomberos atendió 236 emergencias en las últimas 72 horas

Yabeth Pérez, capitán del Cuerpo de Bomberos, detalló que en las últimas 72 horas se reportaron 236 emergencias, sin embargo ha existido una reducción del 25 y 30% en situaciones como incendios residenciales, aunque persisten los accidentes automovilísticos. Advirtió a los padres que deben prevenir el uso de juegos pirotécnicos por parte de sus hijos, ya que pueden sufrir accidentes.