Declaraciones del Presidente pueden guardar relación con la constituyente, según sociólogo

El sociólogo Danilo Toro analizó las declaraciones del presidente de la República José Raúl Mulino, emitidas en Costa Rica, y no descarta que se encuentre nivelando el terreno para llevar adelante su propuesta de una Constituyente. También se refirió a los resultados de las elecciones internas en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Panameñismo.