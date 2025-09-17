Panamá Entrevistas -

Diputada propone establecer mesa de trabajo ante situación de la delincuencia en Colón

Ante la situación de la delincuencia en Colón y otras regiones del país, la diputada Yamirelis Chong detalla que están proponiendo el establecimiento de una mesa de trabajo para que analice el marco legal de Panamá en materia del combate de la delincuencia y para la prevención, así como identificar los esfuerzos y recursos que están destinando las instituciones, con el objetivo de trabajar en equipo y evitar esfuerzos aislados.