Diputado Ernesto Cedeño apela al voto popular y no la intervención de EE. UU.

El diputado de Otro Camino, Ernesto Cedeño, reaccionó a la captura de Nicol+a Maduro en Venezuela, y manifestó que no avala una intervención o estracción de un ciudadano sin seguir el proceso internacional, además de que no encuentra sustento jurídico en el hecho de que un país pueda dirigir otra nación. También se refirió a la gestión de la Asamblea Nacional, y el compromiso de debatir el proyecto de modificación del Reglamento Interno en este período.