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Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 19:05

Gremios periodísticos recomiendan retirar el proyecto de Ley sobre el derecho a réplica

Representantes de gremios periodísticos se reunieron este miércoles con el diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto de Ley 391, que busca modificar el derecho a réplica, y recomendaron retirar la propuesta o bajarla a primer debate. El diputado Cedeño insistió en que la normativa vigente debe ser modificada, para que la réplica tenga la misma relevancia que la información que debe ser corregida.

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