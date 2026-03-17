Asamblea Nacional: gremios periodísticos rechazan reforma a réplica

Representantes de gremios periodísticos acudieron a la Asamblea Nacional de Panamá para expresar su rechazo a la reforma del derecho a réplica, aprobada en primer debate.

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Asamblea Nacional recibe a gremios por ley de réplica

Durante una cortesía de sala en la Asamblea Nacional de Panamá, periodistas alertaron que la propuesta impacta directamente la libertad editorial de los medios de comunicación.

El proyecto, ya en espera de segundo debate en el pleno, ha generado preocupación en el sector, que solicitó mantener la normativa vigente sin modificaciones.

Los gremios recordaron que Panamá adoptó estándares internacionales de libertad de expresión, incluyendo principios promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, señalaron que el derecho a réplica ya cuenta con mecanismos judiciales como la acción de tutela, vigente desde hace más de dos décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033973658096734241?s=20&partner=&hide_thread=false Representantes de los gremios periodísticos recibieron cortesía de sala en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, tras la aprobación en primer debate del proyecto de ley que reforma el derecho a réplica.



Han advertido que la normativa afecta de forma directa la línea… pic.twitter.com/646NLtyxSJ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

Asamblea Nacional analiza cambios al proyecto

Diputados de la comisión explicaron que algunos puntos del proyecto original fueron eliminados, como la responsabilidad subsidiaria de los medios y comunicadores.

Indicaron que los primeros apartados de la ley actual se mantienen sin cambios, mientras que las modificaciones buscan adaptarse a la era digital y al crecimiento de los medios en redes sociales.

No obstante, los gremios insistieron en que la reforma podría alterar el equilibrio entre el derecho a réplica y la libertad editorial.

El proyecto podría incluso regresar a primer debate mientras continúan las consultas, incluyendo posibles reuniones con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Panamá para seguir analizando el tema.