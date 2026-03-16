Asamblea Nacional: Diputado Camacho habla sobre elección del defensor del pueblo

El diputado Luis Eduardo Camacho explicó que la Asamblea Nacional ya recibe a aspirantes interesados en ocupar el cargo de defensor del pueblo, mientras se desarrolla el proceso de evaluación.

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Asamblea Nacional avanza en proceso de elección

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá, Luis Eduardo Camacho, informó que el periodo del actual defensor del pueblo culmina el 31 de marzo, por lo que el Legislativo busca completar la elección antes de esa fecha.

No obstante, indicó que si el análisis de los candidatos toma más tiempo debido al número de postulaciones, el actual defensor podría mantenerse en el cargo hasta que se concrete la nueva designación.

El diputado Camacho señaló que los acercamientos con aspirantes comenzaron desde hace tiempo, debido a que era conocido que el periodo del funcionario estaba próximo a finalizar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033512546121003468?s=20&partner=&hide_thread=false El diputado Luis Eduardo @camachocastro, presidente de la Comisión de Gobierno de la @asambleapa, explicó el proceso para la elección del nuevo defensor del pueblo, y confirmó que ha sostenido conversaciones con algunos aspirantes. pic.twitter.com/g2bFX6IFDY — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

Asamblea Nacional recibe aspirantes al cargo

El diputado detalló que al menos seis o siete aspirantes lo han visitado para presentar sus propuestas y explicar sus planes para dirigir la institución.

También confirmó que el actual defensor del pueblo,Eduardo Leblanc González, evalúa postularse a la reelección, una posibilidad que quedó abierta tras las reformas a la ley de la entidad aprobadas por la comisión legislativa.

El diputado indicó que, aunque considera que la gestión del funcionario ha sido positiva, la Asamblea Nacional deberá escuchar y analizar a todos los candidatos antes de tomar una decisión final sobre quién ocupará el cargo durante el próximo periodo.