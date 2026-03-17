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Gremios periodísticos advierten a diputados sobre riesgos de modificar el derecho a réplica

Diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional dieron una cortesía de sala a representantes de gremios periodísticos, tras la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 391, que propone modificaciones al derecho a réplica en los medios de comunicación, y recordaron cómo se construyó esta normativa. Recordaron que esta disposición pudiera atentar contra la libertad editorial.