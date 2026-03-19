Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 11:02

Asamblea Nacional: gremios periodísticos piden revisar ley de réplica

Asamblea Nacional evalúa bajar a primer debate la reforma al derecho a réplica tras cuestionamientos de gremios periodísticos.

Gremios periodísticos y Asamblea Nacional debaten reforma al derecho a réplica.

Gremios periodísticos y Asamblea Nacional debaten reforma al derecho a réplica.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Representantes de gremios periodísticos solicitaron en la Asamblea Nacional reconsiderar el proyecto de Ley 391 sobre el derecho a réplica, ante preocupaciones por su impacto en la libertad de información.

Asamblea Nacional: debate sobre el derecho a réplica

Durante una reunión con el diputado Ernesto Cedeño, los gremios propusieron retirar la iniciativa o devolverla a primer debate para abrir una discusión más amplia. Sin embargo, el diputado rechazó su retiro, aunque confirmó que será bajada a primer debate en la Comisión de Gobierno.

El diputado Cedeño defendió la necesidad de modificar la normativa vigente para que la réplica tenga la misma relevancia que la información original, y aseguró que se permitirá la participación de distintos sectores para fortalecer el proyecto.

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Preocupaciones de gremios periodísticos

Los gremios advirtieron que la propuesta, tal como está planteada, podría afectar la independencia editorial y la libertad de información. No obstante, señalaron que el debate podría servir para aclarar conceptos como réplica, rectificación y respuesta, que actualmente generan confusión.

También destacaron que uno de los principales problemas se encuentra en contenidos difundidos en redes sociales sin responsables visibles, un aspecto que consideran debe ser abordado.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate de forma unánime y ahora será nuevamente analizado en la Asamblea Nacional.

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