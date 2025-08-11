Panamá Entrevistas -

Director del Ifarhu habla sobre situación actual de la entidad y pagos de becas pendientes

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) Carlos Godoy, señala que en sus dos primeros meses de gestión ha “estado tratando de poner en orden la casa", detallando que la entidad mantiene pagos de becas pendientes desde el año 2021 al año 2025 y espera que la institución tenga todos los compromisos cancelados para el año 2026.