Asamblea Nacional analiza proyecto de ley para la restauración ecológica del río La Villa.

Una Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional , presidida por la diputada Yarelis Rodríguez, se reunió para continuar el análisis del proyecto de ley 357, que establece medidas especiales para la restauración ecológica y el manejo sostenible de la cuenca hidrográfica del río La Villa.

La diputada Rodríguez señaló que el objetivo de esta iniciativa es restaurar, remediar y garantizar la sostenibilidad del río a lo largo del tiempo. Recalcó que la cuenca hidrográfica del río La Villa, ubicada en la península de Azuero, enfrenta una grave crisis ambiental que compromete el acceso al agua potable de miles de habitantes en las provincias de Herrera y Los Santos.

Por su parte, el diputado Lenin Ulate destacó que el proyecto busca involucrar a todos los actores pertinentes para remediar la situación ambiental que afecta a la región.

La combinación de la declaratoria oficial de contaminación del río y la confirmación científica de su impacto en recién nacidos constituye un hito histórico que obliga al Estado a adoptar medidas legislativas inmediatas, firmes y eficaces para garantizar el derecho al agua, la salud y un ambiente sano en Azuero.

Durante la jornada participaron representantes del Ministerio de Ambiente, la ARAP, la Autoridad Marítima de Panamá y otras organizaciones relacionadas con el tema.