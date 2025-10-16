Asamblea Nacional analiza proyecto de ley para la restauración ecológica del río La Villa.

Una Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Yarelis Rodríguez, se reunió para continuar el análisis del proyecto de ley 357, que establece medidas especiales para la restauración ecológica y el manejo sostenible de la cuenca hidrográfica del río La Villa.
Por su parte, el diputado Lenin Ulate destacó que el proyecto busca involucrar a todos los actores pertinentes para remediar la situación ambiental que afecta a la región.
La combinación de la declaratoria oficial de contaminación del río y la confirmación científica de su impacto en recién nacidos constituye un hito histórico que obliga al Estado a adoptar medidas legislativas inmediatas, firmes y eficaces para garantizar el derecho al agua, la salud y un ambiente sano en Azuero.
Durante la jornada participaron representantes del Ministerio de Ambiente, la ARAP, la Autoridad Marítima de Panamá y otras organizaciones relacionadas con el tema.