Más de 700 fonoaudiólogos se destacan en el sector público y privado de salud

Más de 700 fonoaudiólogos egresados de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) se han insertado con éxito en el mercado laboral panameño, tanto en el sector público como privado, según se dio a conocer durante las actividades conmemorativas del Día del Fonoaudiólogo , realizadas en la sede de Albrook.

Estos profesionales se desempeñan en la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Educación (MEDUCA), organizaciones no gubernamentales y empresas privadas del área de la salud. Todos ellos recibieron su formación académica y práctica en UDELAS, la única universidad pública en Panamá que ofrece la carrera de Fonoaudiología.

UDELAS celebra el Día del Fonoaudiólogo destacando a más de 700 egresados

image

El fonoaudiólogo y docente universitario Ramiro Campos destacó que UDELAS “ha tenido el honor de crear la carrera para beneficio del país”, señalando que desde su fundación hace 25 años, la universidad ha graduado 712 profesionales, y ha desarrollado programas de pregrado, posgrado y maestrías en áreas como perturbaciones de la comunicación humana y patología del habla.

Durante la celebración, los estudiantes organizaron una feria de servicios de fonoaudiología y el Simposio Metropolitano de Fonoaudiología, bajo el lema “Perturbaciones de la Comunicación Humana”, que reunió a especialistas y futuros profesionales del área.