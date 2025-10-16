Por presunto blanqueo de capitales aprehenden a funcionarios y un empresario

Cinco personas fueron aprehendidas por las autoridades panameñas por su presunta vinculación con los delitos de blanqueo de capitales y falsedad, informó el Ministerio Público.

Entre los detenidos se encuentran dos funcionarios públicos, un empresario y dos particulares, quienes son investigados dentro de un caso que busca esclarecer el origen de fondos presuntamente ilícitos y su posible utilización en actividades financieras y comerciales.

Ministerio Público aprehende a dos funcionarios públicos

Las aprehensiones se realizaron tras diligencias coordinadas por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, como parte de una investigación en curso que incluye el análisis de documentos, movimientos bancarios y posibles vínculos con sociedades utilizadas para el manejo irregular de dinero.

El Ministerio Público adelantó que en las próximas horas los implicados serán presentados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la solicitud de medidas cautelares.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir los delitos financieros y de corrupción, y advirtieron que continuarán los operativos en distintas provincias para detectar estructuras dedicadas al blanqueo de capitales.