Panamá Entrevistas -

Estudiantes de la Unachi solicitan posponer las elecciones para escoger al nuevo rector

Justine Williams, de la Asociación de Estudiantes de la Unachi, explicó que le han solicitado al Tribunal Superior de Elecciones posponer las elecciones para la escogencia del nuevo rector dos o tres semanas, a fin de que los estudiantes tengan tiempo de matricular el segundo semestre y puedan participar de la votación, sin embargo, señala que se les indicó que esto no es posible.