Panamá Entrevistas -

Explican convenio con el Estado para uso de la plataforma Fintek y el caso de la AIG

El abogado José Abod hizo referencia al uso de las plataformas digitales para realizar transacciones. Además, el licenciado Julio Macías explicó el convenio con el Estado para el uso de la plataforma Fintek y el caso por supuestos delitos contra la administración pública en modalidad de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).