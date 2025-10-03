Panamá Entrevistas -

Fenaeccd expresa preocupación ante reducción de lista de medicamentos con precios tope

Alexander Pineda, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) señala que la reducción del listado de medicamentos con precios tope debería tener una mayor consulta y hace un llamado "a los diputados para que hagan las recomendaciones necesarias para que el presupuesto del Ministerio de Salud tenga un mejor ajuste, donde pueda garantizarse que el renglón de medicamentos no tenga esa distorsión con lo que se pidió y lo que se le va a otorgar".