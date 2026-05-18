Panamá Entrevistas -

Fiscal explica medidas cautelares en casos de alto perfil y cambios en los tribunales

Efraín Gálvez, fiscal contra el Crimen Organizado, explicó que las medidas cautelares son sustentadas en base a los elementos de convicción dentro de la investigación y los riesgos procesales. En cuando a las investigaciones relacionadas con el crimen organizado y pandillas, Gálvez señaló hay una estrategia procesal diferente al tener muchas de estas nexos con grupos internacionales.