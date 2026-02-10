Panamá Entrevistas -

Director de la Policía solicita a jueces imponer medidas cónsonas con el tipo de delito

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reiteró la importancia de que los jueces de garantías sean cónsonos con el delito que se está cometiendo, a la hora de imponer las medidas cautelares. Por otro lado, atribuyó a los operativos efectuados a principios de este año la reducción en un 30% el número de los homicidios en comparación con el año pasado, y en un 28% los robos y hurtos.