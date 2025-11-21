Panamá Entrevistas -

Fiscalía Electoral mantendrá presencia en actividades políticas del PRD y Partido Panameñista este domingo

Juan Carlos Pérez, secretario general de la Fiscalía Electoral, dio a conocer que la entidad mantendrá presencia en las actividades políticas internas que llevarán a cabo el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista este domingo 23 de noviembre, a fin de garantizar que la libertad del sufragio y el cumplimiento de los estándares de transparencia e integridad electoral.