Panamá Entrevistas -

Localizan los cuerpos sin vida de dos personas desaparecidas en el Cañón Macho de Monte

El director del Sinaproc, Omar Smith, informa que localizaron los cuerpos de las dos personas desaparecidas luego de que fueron arrastradas por la corriente mientras realizaban una práctica de ascenso como parte del Curso de Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña, en el Cañón Macho de Monte, en el corregimiento de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. Las otras 11 personas que estaban atrapadas dentro del cañón fueron rescatadas.