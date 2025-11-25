Panamá Entrevistas -

Luchar por la democracia es un deber ciudadano, afirma el diputado Camacho

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, reaccionó a las declaraciones del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y señaló que en el pasado los grupos que ahora cuestionan su posición presionaron al Tribunal Electoral para cambiar un fallo sobre el fuero penal electoral. También dijo no entender el escándalo generado en los últimos días por este tema, pues luchar por la democracia es un deber ciudadano.