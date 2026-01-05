Panamá Entrevistas -

Meduca ejecuta 170 proyectos de inversión a nivel nacional

María Pineda, directora nacional de Ingeniería y Arquitecura delMinisterio de Educación (Meduca), detalló que existen 170 proyectos que están en proceso de acto público, y escuelas nuevas, que en promedio tardan dos años y medio e incluyen varios edificios. Explicó que los proyectos de mantenimiento se ejecutan al inicio del año escolar, pero también durante todo el año, e incluyen el cambio de techos, pintura, módulos sanitarios y electricidad.