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Miguel Antonio Bernal detalla cómo avanza el proceso para una nueva Constitución

El proceso de Alfabetización Constitucional para lograr una nueva Constitución avanza según el cronograma establecido y ahora entrará en la fase para establecer los requisitos que deberán cumplir los constituyentes, informó el doctor Miguel Antonio Bernal, coordinador de la la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).